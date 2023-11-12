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12 ноября, 08:30

Общество

Тренинги по трудоустройству пройдут в центрах "Моя работа" и "Моя карьера" в ноябре

Тренинги по трудоустройству пройдут в центрах "Моя работа" и "Моя карьера" в ноябре

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Москвичей научат управлять стрессом и правильно распределять рабочее и свободное время. На специальные бесплатные курсы жителей Москвы приглашают специалисты столичной службы занятости. Тренинги по эффективному трудоустройству пройдут в ноябре в центрах "Моя работа" и "Моя карьера".

Они расскажут, как получить хорошую работу и какие методы помогут быстрее адаптироваться на новом месте. Также в программу включили мастер-классы по выстраиванию отношений с коллегами и по борьбе с волнением и застенчивостью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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