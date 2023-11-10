Несколько новых спортивных комплексов построят в разных районах Москвы

В разных районах Москвы построят несколько новых спортивных комплексов. Для этого город выделил почти 20 гектаров земли. Речь идет о крытых футбольных полях, бассейнах и многофункциональных спортзалах, и это строительство ведется по программе.

Программа "Спорт Москвы" предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. С 2011 года построили больше 150 таких объектов.

Где именно они появятся в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.