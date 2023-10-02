Более 6 тыс человек приняли участие в спартакиаде "Моспром-2023"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Финал юбилейной спартакиады "Моспром" среди промышленников прошел на территории спортивного комплекса "Лужники". Всего в нем приняли участие 6 тысяч человек, а в итоговых состязаниях – 2,5 тысячи человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

При помощи корпоративного спорта сотрудники могут пообщаться в неформальной обстановке, получше друг друга узнать и поддержать спортивную форму, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. "Моспром" объединяет коллективы нескольких сотен предприятий, которые могут наладить рабочие контакты, найти партнеров для реализации проектов, обрести новые знакомства, продолжил он.

По данным Овчинского, за пять лет в состязаниях приняли участие свыше 15 тысяч человек. Каждый год количество участников растет: в 2023-м их было в два раза больше, чем в предыдущие годы. Помимо этого, в сезоне впервые играли учащиеся 27 технических колледжей.

В этом году в финале спартакиады встретились 430 команд по 12 спортивным дисциплинам, а именно по настольному теннису, волейболу, бильярду, плаванию, тэг-регби, футболу, баскетболу три на три, шахматам, дартсу, легкой атлетике, киберспорту и хоккею.

Победителем состязания среди предприятий стал Московский нефтеперерабатывающий завод. Среди технических вузов – Московский авиационный институт, среди колледжей – колледж программирования и кибербезопасности Российского технологического университета "МИРЭА".

Отмечается, что одним из популярных видов спорта в этом сезоне стал настольный теннис, в него играла 121 команда. Самым взрослым участником был 88-летний сотрудник Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Анатолий Никитин. Он боролся за победу в соревнованиях по шахматам.

На сайте подчеркнули, что в финальный день спартакиады участников поддерживали такие знаменитые спортсмены, как Дина и Арина Аверины, Сослан Асбаров, Владислав Третьяк. Они провели мастер-классы.

В мае прошлого года спартакиада была признана лауреатом премии "Спорт и Россия – 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников". Впервые состязания прошли в 2019-м, за четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи человек.

Ранее более 15 тысяч человек посетили Осенний велопраздник на Северном речном вокзале 16 сентября. Для гостей организовали тематический велоквест, соревнования на велотренажерах, велоаттракционы, семейные командные состязания на беговелах, летний кинотеатр и множество других мероприятий.

Также кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора" состоялись в Битцевском лесу 30 сентября и 1 октября. Всем триумфаторам вручили денежное вознаграждение, кубки и подарки от партнеров мероприятия. При этом абсолютно каждый финишер получил на память значок с символикой забега.

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