Кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора" пройдут в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора" состоятся в Битцевском лесу 30 сентября и 1 октября. Регистрация участников уже закрыта, однако можно понаблюдать за соревнованиями в качестве зрителя.

Спортивные выходные в субботу откроет "Быстрый пес", в котором поучаствуют около 250 собак и их хозяев. Им предстоит преодолеть в один круг грунтовую трассу длиной два километра. Бежать участники будут в несколько волн с небольшими интервалами между группами. Причем в этот раз у каждого четвероногого участника будет именной стартовый номер. На финише животных будут ждать медальки, а победителям забега вручат кубки, подарки от партнеров мероприятия и денежные вознаграждения. Старт намечен на 14:00.

На следующий день пройдет забег "Лисья нора", участникам будет нужно преодолеть пересеченную местность на дистанции от двух до восьми километров в зависимости от возраста. Забеги для мужчин и женщин в разных возрастных категориях пройдут раздельно. Девушки 18–19 лет выйдут на старт дистанции в два километра, юноши 18–19 лет и женщины от 35-ти – четыре километра. Участницы 20–34 лет и участники от 35-ти пробегут шесть километров, а мужчины 20–34 лет – восемь.

Сама трасса будет кольцевой, ее длина составит два километра. Участники начнут забег с широкой стартовой линии, а результаты учтут по ган-тайм – времени, которое отсчитывается от начального выстрела. Призовые места достанутся тем, кто занял с первого по третье место в каждой возрастной категории. Первый забег начнется в 10:00

Кроме того, в рамках "Лисьей горы" пройдет смешанная эстафета. В этом забеге поучаствуют 75 команд по четыре человека, и в каждой из них должна быть минимум одна девушка. Вместе спортсмены преодолеют трассу в четыре километра – по одному на каждого бегуна. Победителями объявят три команды, которые добрались до финиша первыми. Эстафета начнется в 14:50.

Всем триумфаторам кроссов вручат денежное вознаграждение, кубки и подарки от партнеров мероприятия. При этом абсолютно каждый финишер получит на память значок с символикой забега.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что 30 сентября и 1 октября движение автомобилей перекроют из-за проведения полумарафона "Моя столица". Ограничения продлятся с 12:00 субботы до 20:00 воскресенья.