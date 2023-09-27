Движение на ряде улиц в Раменках ограничат в выходные из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предстоящие выходные, 30 сентября и 1 октября, в столичных Раменках будет ограничено движение автотранспорта по некоторым улицам из-за проведения полумарафона "Моя столица". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"В связи с проведением полумарафона "Моя столица" в выходные будет временно закрыто движение на ряде улиц в районе Раменки", – говорится в сообщении.

Ограничения коснутся участка Университетской площади на пересечении с улице Косыгина. Движение будет перекрыто там с 12:00 30 сентября до 20:00 1 октября.

С 07:00 до 17:00 1 октября движение транспорта ограничат на улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Также с 07:00 до 20:00 1 октября движения не будет по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Кроме того, с 00:01 30 сентября и до окончания полумарафона на данных участках также будет недоступна парковка.

Ранее в августовском полумарафоне "Лужники" приняли участие более 6,5 тысячи человек. Участники преодолели дистанцию в 21,1 километра. Абсолютным победителем забега среди мужчин стал Картик Каркера, а среди женщин звание лучшей завоевала Елена Седова.



Полумарафон "Лужники" прошел в столице