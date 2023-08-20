В полумарафоне в "Лужниках" приняли участие более 6,5 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В «Лужниках» состоялся полумарафон, участие в котором приняли около 6,5 тысяч человек. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

"20 августа, в столице прошел полумарафон "Лужники". Около 6,5 тыс. человек преодолели дистанцию в 21,1 километра индивидуально или в составе команды и смогли прикоснуться к истории легендарного олимпийского комплекса", – отмечают организаторы.

Абсолютным победителем забега среди мужчин стал Картик Каркера, а среди женщин победительницей стала Елена Седова.

В рамках полумарафона в «Лужниках» во второй раз прошла эстафета. В ней соревновались 72 команды.

Организаторами мероприятия выступили Беговое сообщество и АНО "Центр проведения спортивных мероприятий "Московский марафон".

Следующий забег – десятый Московский Марафон – состоится в столице 17 сентября. Участники пробегут на выбор дистанции в 10 км или в 42,2 км по центральным улицам Москвы.

Ранее сообщалось о том, что в "Лужниках" гости Московского урбанистического форума могут погрузиться в спортивные развлечения и, например, сыграть в волейбол или пляжный футбол, заняться серфингом.

Также сообщалось о том, что Московский урбанистический форум с момента открытия посетили более двух миллионов человек. Мероприятие проходит на крупнейших площадках столицы: в "Лужниках", Гостином Дворе, "Зарядье" и Центральном выставочном зале «Манеж".

Также в "Лужниках" работает более 30 тематических пространств, осмотреть которые можно с колеса обозрения высотой более 30 метров. Его установили в дни проведения форума.