Около трех тысяч человек поучаствовали в забеге "Моспром" в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатный забег "Моспром" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) прошел в парке Победы на Поклонной горе. Присоединиться могли все желающие, в этом году в нем поучаствовало около трех тысяч человек. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Здоровый образ жизни и спорт сегодня все чаще становятся неотъемлемой частью современного общества. Мы поддерживаем этот тренд и активно внедряем его среди сотрудников столичных фабрик и заводов", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Он напомнил, что "Моспром" проходит третий год подряд. Принять в нем участие могут не только промышленники, но и их друзья и семья.

Отмечается, что спортсменам предложили выбрать одну из трех дистанций. Самую длинную дистанцию в 10 километров пробежали 1,4 тысячи человек. Пять километров преодолели 1,2 тысячи, еще более 400 участников выбрали дистанцию в один километр. Победителям вручили кубки, медали и подарки.

Ранее около 6,5 тысяч человек поучаствовали в полумарафоне в "Лужниках". Они преодолели дистанцию в 21,1 километра индивидуально или в составе команды.

Также забег Run for Sun прошел 1 сентября на рассвете в Парке Горького. Протяженность маршрута составила 3,5 километра.

Бесплатный забег организовали в рамках МУФ-2023