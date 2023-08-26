Забег Run for Sun состоится на рассвете 1 сентября в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 сентября на рассвете в Парке Горького состоится забег Run for Sun. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Маршут забега пройдет от павильона "Экология" на Воробьевых горах до метромоста. Его протяженность составит 3,5 километра. Старт запланирован на 5:05, а сбор участников – на 4:40.

Участие бесплатное. Присоединиться к забегу могут спортсмены всех возрастов и уровней подготовки, однако дети до 14 лет должны бежать вместе с родителями.

Ранее, 20 августа в "Лужниках" состоялся полумарафон. В нем приняли участие порядка 6,5 тысячи человек, которые преодолели дистанцию в 21,1 километра как индивидуально, так и в составе команд.



В "Лужниках" завершился полумарафон