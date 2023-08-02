Сезон групповых велогонок завершится в Москве 16 сентября

Фото: пресс-служба Cyclingrace

Сезон любительских велогонок Cyclingrace 2023 года завершится в Москве круговой шоссейной гонкой "Две реки". Заезд пройдет 16 сентября по трассе, проложенной по центральным улицам столицы, а также набережным Москвы-реки и Яузы.

Участников ждут два формата соревнований:

велогонка – на дистанции до 90 километров для подготовленных спортсменов

велозаезд – дистанции на 20 и 40 километров для новичков и желающих попробовать свои силы на маршруте, пролегающем по перекрытым от автомобильного движения улицам центра Москвы

В зависимости от формата гонщики также будут разделены на кластеры – по возрасту и полу, чтобы обеспечить справедливую и интересную борьбу за пьедестал.

Ход гонки будет транслироваться в прямом эфире с разных ракурсов и с профессиональными комментариями.

Регистрация уже открыта, подать заявку можно на сайте cyclingrace.ru.

В июле в Москве прошла любительская шоссейная велогонка "Cyclingrace: Столица". Круговая трасса пролегала на Воробьевых горах с заездом к главному зданию МГУ им. Ломоносова. Протяженность круга – 11,5 километра.