14:43Спорт
Сезон групповых велогонок завершится в Москве 16 сентября
Фото: пресс-служба Cyclingrace
Сезон любительских велогонок Cyclingrace 2023 года завершится в Москве круговой шоссейной гонкой "Две реки". Заезд пройдет 16 сентября по трассе, проложенной по центральным улицам столицы, а также набережным Москвы-реки и Яузы.
Участников ждут два формата соревнований:
- велогонка – на дистанции до 90 километров для подготовленных спортсменов
- велозаезд – дистанции на 20 и 40 километров для новичков и желающих попробовать свои силы на маршруте, пролегающем по перекрытым от автомобильного движения улицам центра Москвы
В зависимости от формата гонщики также будут разделены на кластеры – по возрасту и полу, чтобы обеспечить справедливую и интересную борьбу за пьедестал.
Ход гонки будет транслироваться в прямом эфире с разных ракурсов и с профессиональными комментариями.
Регистрация уже открыта, подать заявку можно на сайте cyclingrace.ru.
В июле в Москве прошла любительская шоссейная велогонка "Cyclingrace: Столица". Круговая трасса пролегала на Воробьевых горах с заездом к главному зданию МГУ им. Ломоносова. Протяженность круга – 11,5 километра.
Читайте также