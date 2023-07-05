Кольцевая шоссейная велогонка пройдет на Воробьевых горах 8 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Любительская шоссейная велогонка "Cyclingrace: Столица" пройдет в Москве 8 июля. Круговая трасса будет пролегать на Воробьевых горах с заездом к главному зданию МГУ им. Ломоносова. Протяженность круга – 11,5 километра.

В гонке могут принять участие велолюбители любого возраста и уровня подготовки. Гонщики будут разделены на возрастные группы и кластеры, от этого также будет зависеть общая дистанция, которую им предстоит проехать, – от 2 до 9 кругов.

Все участники получат стартовый пакет, включая номер и бонусы от партнеров, чип для электронного учета результата, питание, прохладительные и теплые напитки, а также памятные медали. А лучшие смогут побороться за ценные призы. Регистрация доступна на сайте велогонки.

Для зрителей будет организована прямая онлайн-трансляция с разными ракурсами и профессиональными комментаторами.

Ранее стало известно, что в России состоится 12 любительских шоссейных велогонок в рамках серии Cyclingrace в 2023 году. Помимо Москвы, соревнования примут Санкт-Петербург и Тула, сообщили организаторы. В столице намечено проведение восьми заездов, четыре из которых уличные.