12 любительских шоссейных велогонок пройдет в рамках серии CyclingRace в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России состоится 12 любительских шоссейных велогонок в рамках серии CyclingRace в 2023 году. Помимо Москвы, соревнования примут Санкт-Петербург и Тула, сообщили организаторы.

В столице намечено проведение восьми заездов, четыре из которых уличные. В частности, 20 мая состоится заезд в Крылатском, 21 мая – по Садовому кольцу, 8 июля и 16 сентября – по историческому центру и набережным Москвы-реки.

Кроме того, четыре старта будут организованы в формате Критериум – групповых кольцевых гонок. Они пройдут на территории четырех московских парков: ВДНХ (27 мая), в Лужниках (1 июля), Коломенском (5 августа) и Парке Горького (26 августа).

В этом сезоне в программе серии появилась первая в истории многодневка. Гонка начнется в Москве 11 августа и финиширует в Санкт-Петербурге 13-го. Помимо этого, запланированы гоночные уик-энды 17 и 18 июня в районе Сергиева Посада и 15, 16 июля в окрестностях города Верея. Также 3 и 4 июня состоится двухдневная гонка в Туле.

В заездах смогут посоревноваться как начинающие, так и продвинутые участники. Каждый из них получит стартовый пакет с чипами, бонусами от партнеров мероприятий и медали. Зрители смогут понаблюдать за гонками в прямой трансляции, которую проведут профессиональные комментаторы.

Регистрация на некоторые заезды уже открыта, условия можно найти на официальном сайте серии CyclingRace.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что столичные велофестивали в 2023 году пройдут 20 мая и 16 сентября. Организаторы подготовят к событиям новые форматы проведения и всевозможные мероприятия, уточнил он.

