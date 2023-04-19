В Москве открылась регистрация на Весенний велофестиваль

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве стартовала регистрация участников на Весенний велофестиваль, который состоится в мае. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Велофестиваль – это масштабный городской праздник в поддержку развития велосипедной культуры. Ежегодно в наших веломероприятиях участвуют около 100 тысяч человек. Первый в этом году велофестиваль состоится 21 мая – приглашаю всех", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Как объяснили в пресс-службе, регистрация на мероприятие нужна, чтобы получить индивидуальный номер участника заезда. Кроме того, это позволит принять участие в лотерее, в ходе которой разыграют призы от организаторов велофестиваля и партнеров мероприятия.

Сбор участников состоится в полдень 21 мая на проспекте Академика Сахарова, а сам заезд пройдет по Садовому кольцу. В этом году в рамках фестиваля в столице разместят четыре тематических городка, посвященных БКЛ, МЦД и Московскому скоростному диаметру. Там пройдут конкурсы и выступления артистов.

Ранее в Москве состоялся забег по пересеченной местности "Лисья гора". В нем принимали участие все желающие старше 18 лет. Им необходимо было преодолеть от 2 до 8 километров.

