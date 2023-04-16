Забег по пересеченной местности "Лисья гора" прошел в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Забег "Лисья гора" состоялся в Москве 16 апреля. Участники мероприятия смогли преодолеть от 2 до 8 километров пересеченной местности, рассказали ТАСС организаторы события.

"Эти выходные стали особенными для нашей команды. В субботу мы открыли сезон кроссовых забегов одним из самых добрых и веселых стартов – кроссом "Быстрый пес". А в воскресенье провели забег по пересеченной местности – кросс "Лисья гора", – подчеркнул директор кроссов и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

По его словам, для мужчин и женщин организовали раздельные старты. К участию в них допускались все желающие в возрасте от 18 лет. Также 16 апреля состоялась смешанная эстафета.

"Мы всегда стараемся делать наши забеги еще интереснее и разнообразнее. В этом году пройдет несколько традиционных фан-ранов: настоящий беговой карнавал – Красочный забег", – отметил директор кроссов.

В забеге на 2 километра среди женщин 18–19 лет победу одержала Полина Ефремова, а среди мужчин – Владислав Аникеев. В мероприятии на 4 километра среди женщин от 35 лет первое место заняла Екатерина Скрипникова, среди мужчин победителем стал Сергей Конякин.

Ранее Сергей Собянин рассказал о главных городских проектах для любителей спорта. Мэр пригласил жителей Москвы принять участие в бесплатных тренировках. Он также предложил москвичам записаться в секции с помощью сервиса, на котором представлено свыше 70 видов спорта.

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