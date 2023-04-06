Собянин рассказал о главных проектах Москвы для любителей спорта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о главных городских проектах для любителей спорта. Мэр пригласил жителей Москвы принять участие в бесплатных тренировках.

Градоначальник напомнил, что 6 апреля отмечается Международный день спорта. В честь этого Собянин рассказал о столичных спортивных проектах. Так, "Мой спортивный район" бесплатно проводит занятия с тренерами Москомспорта. Мероприятия можно посетить по вторникам, четвергам и субботам с 19:00 до 20:00.

"Спортивные выходные – бесплатные тренировки в самых живописных местах столицы: например, на Северном речном вокзале. Иногда их проводят и известные спортсмены, победители чемпионатов мира и Олимпийских игр. В центрах госуслуг специалисты помогут зарегистрироваться на тренировку и подробно расскажут о проекте", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Вместе с этим градоначальник напомнил про ГТО. Это комплекс упражнений, созданный для развития физподготовки и выносливости. Все те, кто выполнит нормативы, получат золотой, серебряный или бронзовый знак, отметил Собянин.

Мэр также предложил москвичам записаться в секции с помощью сервиса, на котором представлено свыше 70 видов спорта. Все мероприятия проходят на бесплатной основе. Кроме того, Собянин рассказал о сервисе "Московская ходьба". Он предлагает познавательные маршруты, по которым можно перемещаться через QR-коды.

В конце Собянин напомнил о начале бегового сезона в столице. Этой весной город проведет четыре старта под эгидой Бегового сообщества.

Ранее сообщалось, что московские велофестивали в 2023 году состоятся 20 мая и 16 сентября. Для жителей и гостей Москвы организуют новые форматы проведения и запланировали разные мероприятия.

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