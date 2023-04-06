Фестиваль "Нашествие" пройдет в августе в Калужской области

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Крупнейший в России фестиваль русского рока "Нашествие" пройдет 4, 5 и 6 августа в Калужской области. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

"Крупнейший в России музыкальный фестиваль, проведения которого так долго – целых три года – ждали самые верные поклонники нашей музыки, впервые пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области", – передает ТАСС сообщение оргкомитета.

Зрителям обещают, что фестиваль не изменит свой уникальный формат проведения после трехлетнего перерыва. На сцене выступят как уже известные музыкальные коллективы, так и начинающие исполнители из самых разных субъектов РФ.

Кроме того, в этом году гости смогут не только насладиться музыкой, организаторы подготовили театральные представления, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные мероприятия.

Директор фестиваля Евгения Киселева подчеркнула, что это будет долгожданное событие.

"Мы так долго к этому шли – целых три года ожиданий и драматических отмен, но мы уверены, что не разочаруем свою верную аудиторию, которая все это время вдохновляла нас своей поддержкой", – заявила она в беседе с агентством.

Последний раз фестиваль "Нашествие" проходил в 2019 году. Тогда его посетили около 200 тысяч человек. Мероприятие, как правило, проводят на загородных площадках.

В 2021 и 2020 годах фестиваль не состоялся. Тогда причиной отмены была коронавирусная инфекция.

В апреле прошлого года организаторы вновь сообщили о переносе фестиваля на 2023 год. Уточнялось, что ранее купленные билеты остаются действительными.

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