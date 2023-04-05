Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в феврале-марте 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всемирный фестиваль молодежи состоится на территории России в феврале-марте следующего года. Соответствующий указ Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент поручил кабмину в течение трех месяцев представить меры для подготовки и проведения мероприятия. Также правительство должно будет определиться с источниками финансирования.

Кроме того, Путин поручил кабмину посодействовать в освещении мероприятия в СМИ. Вместе с этим российский лидер назначил состав оргкомитета по подготовке фестиваля. Его председателем назначили первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Он также стал главой президиума оргкомитета.

В январе 2023 года Путин поддержал идею организации Всемирного фестиваля молодежи. На тот момент президент уточнял, что в новых условиях это будет не просто сделать. Помимо этого, глава государства указал на важность поддержки региональных властей по теме проведения мероприятия.

Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

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