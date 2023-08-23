Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в столице 24–27 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет 24–27 августа во дворце "Мегаспорт". Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на президента столичной федерации хоккея Андрея Николишина.

"Традиционный турнир – Кубок мэра Москвы – проводится в 16-й раз. В этом году он приурочен к 100-летию московского спорта", – сказал он.

По словам Николишина, команды поделят на две группы. Первая будет состоять из ЦСКА, "Динамо" и "Амура", во вторую войдут "Спартак", "Витязь" и "Куньлунь Ред Стар". По итогам данного этапа клубы проведут матчи за первое, третье и пятое место.

Николишин признался, что организаторы проделали большую работу по привлечению зрителей. В частности, они подготовили множество "развлекательных вещей" в холлах и вокруг дворца. Билетная программа сделана таким образом, чтобы люди приходили с детьми и семьями, чтобы это был "по-настоящему праздник хоккея", заключил глава федерации.

В октябре прошлого года сообщалось о возможности переноса Кубка мира по хоккею, который был запланирован на феврале 2024 года. Причиной этого называлось нежелание многих стран участия российской стороны из-за ситуации на Украине.

Позднее стало известно, что турнир перенесли на февраль 2025 года. При этом в Национальной хоккейной лиге подчеркнули, что в течение всего года лига и профсоюз игроков вели работу, чтобы Кубок мира был проведен.

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