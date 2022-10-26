Кубок мира по хоккею 2024 года могут перенести – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кубок мира по хоккею, запланированный на февраль 2024 года, может быть перенесен. Об этом сообщает канадский телеканал TSN.

По данным журналиста Пьера Лебрюна, перенос соревнований обсуждали комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли. Он отметил, что данный вопрос рассматривался в контексте нерешенных разногласий с Международной федерацией хоккея (IIHF), в том числе относительно возможного участия в турнире сборной России.

"Многие страны не хотят, чтобы российская сборная выступала на турнире из-за ситуации на Украине. Это сложный вопрос для НХЛ и профсоюза игроков лиги", – пояснил Лебрюн.

Кубок мира по хоккею проводился трижды в истории – в 1996, 2004 и 2016 годах. В последний раз соревнования прошли в канадском Торонто.

Ранее сообщалось, что IIHF лишила Россию и Белоруссию права участвовать в чемпионате мира 2023 года. Турниры будут заполнены до стандартного количества команд.

В связи с отстранением России, место проведения чемпионата мира 2023 года также изменено. Вместо Санкт-Петербурга турнир примут Рига (Латвия) и Тампер (Финляндия). Соревнование пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.

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