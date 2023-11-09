Москвичи оценили новые городские площадки для выгула собак

Фото: пресс-служба АНО "Мой район"

Пользователи портала "Активный гражданин" оценили новые столичные площадки для выгула собак, которые были благоустроены с учетом рекомендаций специалистов и пожеланий жителей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, с 31 августа по 31 октября в голосовании по проекту "Питомцы в Москве" приняли участие свыше 260 тысяч человек. Три четверти пользователей выбрали варианты "Это отличная идея и реализация" или "Поддерживаю и готов(а) принять участие в программе".

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, новый стандарт площадок оценили четверть миллиона участников опроса.

"Больше всего позитивных отзывов получили, например, пространства в районах Вешняки, Алтуфьевский, Марьино и Нагатинский Затон. При этом самыми активными оказались жители Восточного округа", – отметила она.

Реализация проекта "Питомцы в Москве" стартовала в 2021 году. При обустройстве городских площадок для выгула акцент делается на комфорте, высоком качестве, экологичности и эстетичности. Рядом оборудованы места для отдыха горожан.

Ранее в проекте "Активный гражданин" выбрали лучшие объекты, отреставрированные в рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год". Первое место досталось дому купца Петра Сысоева в Печатникове переулке, второе – чугунному павильону трамвайной остановки в Красностуденческом проезде, а третье – дому городской усадьбы Андрея Сытина в Сытинском переулке.



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