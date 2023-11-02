Москвичам рассказали о преображении районов в рамках проекта "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала запуска проекта "Активный гражданин" прошло более 2,7 тысячи голосований по вопросам благоустройства дворов, где москвичи высказали свое мнение более 3,8 миллиона раз. Все решения уже воплощены. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

За этот год благодаря проекту удалось благоустроить территорию, площадь которой составила более 300 гектаров. В 125 районах и пяти поселениях Москвы установили около 200 детских и спортивных площадок с современным безопасным покрытием. Также во дворах поменяли газоны, клумбы, дорожки, поставили новые скамейки и урны.

Кроме того, сами москвичи смогли оценить итоги работ по благоустройству, поставив такие баллы, как отлично и хорошо.

В прошлом году активнее всего голосовали жители столицы таких районов, как Выхино-Жулебино, Марьино, Люблино, Отрадное и Бибирево.

"Активный гражданин" был запущен в 2014 году, и за это время к проекту присоединились уже более 6,6 миллиона человек.

Ранее в проекте "Активный гражданин" выбрали лучшие объекты, отреставрированные в рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год". Первое место досталось дому купца Петра Сысоева в Печатникове переулке, второе – чугунному павильону трамвайной остановки в Красностуденческом проезде, а третье – дому городской усадьбы Андрея Сытина в Сытинском переулке.

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