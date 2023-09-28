В Москве выбрали лучшие проекты реставрации объектов, арендованных по городской программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи выбрали лучшие объекты, отреставрированные в рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие свыше 260 тысяч человек. В первом вопросе горожанам было необходимо оценить программу. Положительно о ней высказались 57%, еще 22% респондентов назвали программу полезной, но не самой необходимой.

Во втором вопросе участникам предстояло выбрать лучшие отреставрированные в рамках программы объекты. Лидером стал дом купца Петра Сысоева в Печатникове переулке, известный также как "Дом с кариатидами". Он набрал 12% голосов. Здание известно многим по фильму "12 стульев", в нем жила Эллочка-людоедка.

Второе место досталось чугунному павильону трамвайной остановки в Красностуденческом проезде, который набрал 11% голосов, а третье – главному дому городской усадьбы Андрея Сытина в Сытинском переулке (9% голосов).

Ранее сообщалось, что за последние 12 лет в Москве отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия. С 2010 года доля исторических зданий в неудовлетворительном состоянии уменьшилось с 1 325 до 177. Сейчас ведется реставрация почти 600 объектов.

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