Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовали новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ по физике , сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Курсы пройдут в рамках федерального проекта "Физика для всех". Старшеклассникам помогут подготовиться к успешной сдаче экзамена и облегчат изучение дисциплины в университете, отметили в пресс-службе. Более юные школьники смогут узнать о мире этой науки посредством игр и анимированных экспериментов.

Ознакомиться с программой можно на сайте физикадлявсех.рф. Доступ к материалам проходит через логин и пароль "Московской электронной школы", добавили в департаменте. Сами курсы поделены на несколько потоков. Например, курс "Математика для будущих физиков и инженеров" поможет тем, кто желает научиться применять математику для решения физических задач.

"На направлении "Приглашение в физику" школьники 5–6-х классов ближе познакомятся с предметом и посмотрят на мир с точки зрения естественных наук", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что каждый новый тематический блок будет появляться в системе в течение учебного года регулярно. Он включает в себя теоретические лекции, тесты, видеоразборы практических заданий, тренировочные работы и научно-популярные видео.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор с 10 по 17 ноября организует цикл онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ. Слушателям расскажут о структуре и содержании экзамена, а также о внесенных изменениях. У гостей также будет возможность задать интересующие вопросы.

В Минпросвещения рассказали об условиях для вручения серебряной медали