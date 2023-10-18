Минпросвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Минпросвещения РФ установило минимальные баллы для поступления в педагогические вузы страны. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Для зачисления в педагогические вузы в 2024 году выпускникам необходимо набрать по 42 балла по русскому языку и по обществознанию, по 39 баллов – по математике, физике, биологии и химии, 35 баллов – по истории, по 40 – по литературе и географии, а также 44 балла – по информатике.

Все педагогические вузы в стране подведомственны министерству. Всего в России функционируют 38 вузов, предоставляющих возможность получить высшее педагогическое образование.

Ранее Рособрнадзор заявил, что процедура сдачи ЕГЭ в 2024 году не изменится. Что касается содержательной части экзамена, то в ней изменения будут, поскольку в России продолжается переход на новый образовательный стандарт.



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