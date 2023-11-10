Собянин: в этом году под заселение передано 40 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин сообщил, что для участников программы реновации с начала года были построены 40 новостроек. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"К переезду приступили жители 248 старых домов. Это порядка 36 тысяч москвичей из 47 районов и поселений столицы", – поделился градоначальник.

Собянин уточнил, что в октябре квартиры с улучшенной отделкой получили около 3 800 человек.

Всего же, по словам мэра, в 2023 году начали возводить 107 многоэтажек. Стройка ведется в разных частях города, больше всего – на юго-востоке, востоке, и северо-востоке столицы.

Ранее стало известно, что новостройка по программе реновации появится на Новочеремушкинской улице в Академическом районе. Новостройка будет состоять из пяти секций, в ней разместятся 544 квартиры. Несколько квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан.

До этого специалисты приступили к возведению жилого дома по программе реновации в Рязанском районе. В будущей новостройке на 492 квартиры планируется разместить 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 трехкомнатных квартир.



Более 120 тыс москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации