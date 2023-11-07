Москвичей пригласили на ярмарку локальных производителей на Тверской площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Тверской площади проходит предновогодняя ярмарка локальных производителей "Тверская-маркет", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Попасть на нее можно вплоть до 14 декабря. 16 павильонов, расположенных рядом с памятником Юрию Долгорукому, открыты с 11:00 до 21:00. В ярмарке участвуют представители 100 брендов из столицы и других регионов страны, среди которых участники проекта "Сделано в Москве".

"Тверская-маркет" – продолжение III Московской недели интерьера и дизайна, которая недавно завершилась в Манеже. Там можно купить товары для дома, натуральную косметику, полезные сладости, украшения ручной работы, одежду и аксессуары.

Гости ярмарки могут не только приобрести уникальные вещи, но и научиться вкусно готовить и получить заряд хорошего настроения. Каждый день проходят творческие мастер-классы и выступления артистов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о выставке-форуме "Россия", которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Для посетителей представлено интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется Москва.

Мэр Москвы отметил, что посетителей ожидает цифровое историческое шоу. Гости выставки увидят новые тенденции, которые Москва задает, в частности, в экологии и здравоохранении.



На ВДНХ готовятся к открытию выставки "Россия"