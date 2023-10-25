Собянин: форум финансовых технологий Finopolis пройдет в Москве с 8 по 10 ноября

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS пройдет в столице с 8 по 10 ноября. Основная программа будет представлена в международном выставочном центре "Крокус Экспо". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, FINOPOLIS является крупнейшей российской площадкой для обсуждения цифровых новинок в сфере финансов. Как утверждает мэр Москвы, основными темами форума станут искусственный интеллект, API и цифровые платформы, цифровой рубль, "цифра" и регионы, Blockchain и смарт-контракты, а также импортозамещение.



Кроме того, на форуме будут представлены и молодежные проекты, которые смогут увидеть участники FINOPOLIS.

Ранее сообщалось, что главный экспортный форум страны "Сделано в России" открылся в московском "Манеже" 19 октября. В этом году мероприятие состоится уже 11-й раз. В программе – более 30 деловых событий и церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". Лучшие продукты, которые будут или уже востребованы на международном рынке, представили 78 компаний из 46 регионов.





В ЦВЗ "Манеж" открылся экспортный форум "Сделано в России"