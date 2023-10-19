Международный форум "Сделано в России" открылся в Москве

Фото: пресс-служба АО "Российский экспортный центр"

Главный экспортный форум страны "Сделано в России" открылся в московском "Манеже" 19 октября.

В этом году мероприятие состоится уже 11-й раз. В программе – более 30 деловых событий и церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года".

Лучшие продукты, которые будут или уже востребованы на международном рынке, представили 78 компаний из 46 регионов. Еще 108 предприятий разместили свои изделия и технологии в мультиязычном электронном каталоге.

Выставочное пространство разделили на девять кластеров: "Промышленность", "Экология", "Умный город", "IT", "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование" и "Товары потребления".

"Здесь новейшее российское медицинское оборудование, которое экспортируется в десятки стран мира, в том числе – новейшие слуховые аппараты и современные умные протезы", – подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Кроме того, на стендах легкой промышленности можно познакомиться с товарами как известных российских брендов, так и небольших мастерских с эксклюзивными аксессуарами. Кроме того, на форуме представят качественные ткани отечественного производства, с помощью которых снизится зависимость от импорта в этой сфере.

Также здесь покажут передовые российские разработки в области образования. Они помогают сформировать кадровый потенциал в области информационных технологий по системе "детский сад – школа – среднее профессиональное образование – вуз – работодатель". Разработки уже применяют в обучении 70 тысяч детей. А разработанное в РФ оборудование экспортируется в страны СНГ, ОАЭ, Европу и Азию.

Кроме того, на форуме организовали стенд программы продвижения отечественных товаров "Сделано в России". Здесь можно узнать, какие меры поддержки государство предлагает бизнесу. В целом мероприятие каждый год становится местом для расширения деловых контактов и заключения новых контрактов.

Ранее Вероника Никишина сообщила, что участники форума обсудят итоги работы в современных условиях, новую логистику и практические решения по выходу на приоритетные рынки, а также меры господдержки российских производителей.