Международный форум "Сделано в России" пройдет в "Манеже" 19–20 октября

Фото: форум "Сделано в России"

Международный форум "Сделано в России" пройдет в выставочном зале "Манеж" с 19 по 20 октября. Там соберутся российские предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса, главы международных компаний, иностранные делегации, инвесторы, руководители министерств и ведомств.

На форуме будут проводиться встречи, дискуссии, мастер-классы, нетворкинг и подписания международных соглашений.

В прошлом году на площадке побывали 78 иностранных делегаций. В этом году состав окажется больше. Лучшие экспортные продукты покажут 186 отечественных компаний. Они представят их в таких кластерах, как "Промышленность", "Экология", "Умный город", IT, "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование" и "Товары потребления".

Основной темой форума в этом году станут точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности.

"Мы подведем итоги работы в условиях новой реальности, обсудим новую логистику и практические решения по выходу на рынки приоритетных стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также меры государственной поддержки отечественных производителей", – добавила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Регистрация проходит на сайте до 10 октября включительно.

Ранее стало известно, что столичные предприниматели приняли участие в международной выставке пищевой промышленности Vietfood&Beverage во вьетнамском Хошимин, в рамках которой провели больше 300 встреч с зарубежными партнерами.

На столичном стенде Made in Moscow были представлены поставщики мясной продукции, кондитерских и макаронных изделий, напитков и экологичной упаковки. Участниками мероприятия стали 17 московских производителей.

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