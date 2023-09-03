Собянин объявил о новой мере финансовой поддержки венчурных инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва утвердила порядок оказания финансовой помощи венчурным инвесторам, вкладывающим средства стартапы начинающих предпринимателей — участников Московского инновационного кластера. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Как уточнил мэр столицы, дополнительная финансовая поддержка позволит привлечь дополнительные инвестиции в технологический сектор экономики Москвы.

"Венчурные инвесторы, вкладывающие средства в стартапы, смогут получить городскую субсидию в размере 50 процентов суммы инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года. Стартапы – участники Московского инновационного кластера", – сообщил Сергей Собянин.

Отмечается, что максимальный грант для таких предпринимателей – это сумма до 10 миллионов рублей. При этом, объем вложенных средств с начала года должен быть не меньше 500 тысяч рублей, уточняет мэр Москвы.

Финансовая поддержка предпринимателям будет оказана при выполнении ряда условий. Участник кластера, получающий инвестиции, должен быть включен в реестр стартапов и технологических компаний. Помимо этого, доля участия каждого из юридических лиц в уставном капитале участника кластера не должна превышать 50 процентов.

Собянин отметил, что Москва является крупнейшим рынком венчурных инвестиций в России и одним из важных центров венчурного финансирования в Европе. В 2022 году здесь заключили 121 сделку более чем на 660 миллионов долларов.

Ранее Собянин сообщил, что городская программа льготного инвесткредитования поможет компаниям Москвы сформировать более 10 тысяч рабочих мест. По словам Собянина, ставка составляет 3% годовых, размер может достичь 3 миллиардов рублей. По словам мэра Москвы, займы получают заводы, которые выпускают лекарства, продукты, строительные конструкции, а также компании сферы переработки отходов и других важных для горожан отраслей.