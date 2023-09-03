Сергей Собянин: приступили к благоустройству у трех строящихся станций метро

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Общественные пространства в Москве методично приводятся порядок, в том числе вокруг строящихся станций метрополитена. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его информации, на очереди территории у станций "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии, "Корниловская" и "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро. Специалисты приступили к благоустройству, они уложат асфальт, плитку, разобьют газоны. Общая площадь работ составит почти 175 тысяч квадратных метров.

Помимо благоустройства территории, возле станций работники улучшают транспортную и пешеходную доступность, уточнил мэр. У станции "Аэропорт Внуково" готовность работ составляет 80%.

Так, москвичи и гости города смогут комфортно использовать столичный транспорт и получат безопасный подход к вестибюлям станций, аэроэкспрессу и аэропорту, подвел Собянин итог.

Ранее указатели начали обновлять к открытию новых станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" на Солнцевской линии столичного метро. Названия новых станций заклеили полупрозрачной полосатой лентой, что помогает пассажирам не запутаться и запомнить конечную станцию "Аэропорт Внуково".

В конце июля градоначальник анонсировал запуск в ближайшие месяцы станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". На тот момент там завершались все основные строительные работы: например, готовность "Пыхтина" оценивалась в 90%.

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