Собянин пригласил на уникальные экскурсии во флагманский центр ГКБ им. Филатова

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Во флагманском центре Государственной клинической больницы (ГКБ) имени Филатова проводятся открытые экскурсии, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, посетители могут увидеть высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию, противошоковые залы, а также вертолет санавиации и машины скорой помощи.



На первой экскурсии уже побывали ученики медицинских классов. Увидеть, как устроен центр, можно 2 и 3 сентября с 12:00 до 18:00.



Собянин рассказал, что строительство центра шло около трех лет, и скоро он будет готов к приему пациентов. Это будет третий открытый в столице центр для оказания экстренной помощи, работающий по новому стандарту.

Ранее сообщалось, что экскурсии проводят медики, а также сотрудники центров "Мои документы". Для детей подготовили отдельную программу с мастер-классами. Узнать подробности можно на сайте столичного Депздрава.

Весной этого года по флагманским центрам столичных больниц запустили виртуальные экскурсии. Они позволяют осмотреть все этажи больниц, среди которых ГКБ имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.



Флагманский филиал Филатовской больницы откроют в столице в 2023 году