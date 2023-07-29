В операционной флагманского центра больницы Филатова установили оборудование – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что во флагманском центре больницы №15 имени Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной.



"В ней одновременно смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, во флагманском центре будут работать девять операционных разных профилей. Он уточнил, что врачи смогут в центре делать несколько разных хирургических вмешательств одновременно.



Собянин подчеркнул, что помещения центра разделили на зоны, чтобы оптимизировать перемещение пациентов и персонала. Кроме того, для родственников создадут удобные зоны ожидания, а также помещения для круглосуточного пребывания при реанимации и интенсивной терапии. Помимо этого, специалисты оборудуют кабинеты для общения с врачами.

Мэр заявил, что флагманский центр начнет работать в 2023 году. По его словам, в Москве создадут шесть подобных центров. Два таких центра уже принимают пациентов, заключил Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что специалисты реконструируют взрослую поликлинику № 36 и филиал № 3 детской поликлиники № 150 на улице Новомарьинской в Москве. Больше 67 тысяч жителей района Марьино будут получать в них медицинскую помощь.



По словам мэра, здания 1997 года постройки полностью перестраивают по новому столичному стандарту. В них меняют дверные и оконные блоки, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола.

Более 1 тыс операций провели за время работы флагманского центра НИИ Склифосовского