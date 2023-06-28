Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты реконструируют взрослую поликлинику № 36 и филиал № 3 детской поликлиники № 150 на улице Новомарьинской в Москве. Больше 67 тысяч жителей района Марьино будут получать в них медицинскую помощь. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что здания 1997 года постройки полностью перестраивают по новому столичному стандарту. В них меняют дверные и оконные блоки, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола.

По информации Собянина, во взрослой поликлинике будет увеличено число кабинетов врачей общей практики, откроются кабинеты массажа и ЛФК. В здании установят такую новейшую медицинскую технику, как эндоскопические видеосистемы, аппараты УЗИ, КТ, МРТ, маммограф и другие. Также там сделают интуитивно понятную навигацию, комфортные зоны ожидания, безбарьерную среду для маломобильных граждан и удобное расположение кабинетов, рассказал градоначальник.

Мэр заявил, что в детской поликлинике работники обустроят комнату здорового ребенка для молодых мам, для разделения потока пациентов сделают отдельный вход через фильтр-бокс. В ней тоже будет современное оборудование, чтобы юные посетители могли пройти исследования рядом с домом. На территории будет оборудована детская игровая площадка.

"Сегодня дал поручение строителям ускориться. Первых пациентов поликлиники должны принять в сентябре", – заключил он.

Ранее Собянин открыл после реконструкции филиал № 2 детской городской поликлиники № 91 в Даниловском районе. После проведения комплексной реконструкции также были открыты филиал № 2 ДГП № 130 в районе Фили-Давыдково, филиал № 2 городской поликлиники (ГП) № 170 в Южном Чертанове, филиал № 2 ГП № 180 в Строгине, филиал № 5 ГП № 175 в поселке Восточном и филиал № 2 ГП № 210 в Братееве.

До этого градоначальник посетил поликлинику в районе Богородское и поручил ускорить ее открытие. Сотрудники нового медучреждения будут оказывать помощь около 130 тысячам жителей районов Богородское, Преображенское и Метрогородок.

Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине