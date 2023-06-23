Главврач ГКБ имени Вересаева рассказал о работе флагманского центра больницы

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Главный врач ГКБ имени Вересаева Игорь Парфенов рассказал, что флагманский центр больницы функционирует по новому стандарту экстренной помощи. Это предусматривает использование четких медицинских протоколов, а также передовых технологий.

Речь идет о телемедицине, мобильном приложении и системе мониторинга пациентов. По его словам, нововведения отразились на результатах работы. Качество и скорость оказания помощи в случаях, требующих срочной медицинской реакции, значительно улучшились, подчеркнул Парфенов.

В качестве примера он привел пациентку, которая в критическом состоянии поступила в больницу имени Вересаева. У 62-летней женщины диагностировали редкую форму анемии. Ее жизнь была под угрозой из-за низкой концентрацией гемоглобина в крови – 53 грамма на литр при норме 115–135 граммов на литр.

Заведующая кабинетом трансфузиологии и гравитационной хирургии Эльвира Мулло, в свою очередь, поделилась, что у пациентки выявили аутоиммунную гемолитическую анемию с холодовыми антителами. Подобный недуг сопровождается гемолизом – внесосудистым разрушением эритроцитов.

"Это происходит при воздействии холода, а также на фоне инфекционных заболеваний, когда активируется иммунитет, вырабатываются антитела, которые борются не только с инфекцией, но и с собственными клетками. Таким пациентам крайне тяжело приходится зимой", – отметила Мулло.

Женщине требовалась трансфузия эритроцитной взвеси, продолжила она. Однако переливать компонент комнатной температуры было нельзя в связи с высоким риском преждевременного разрушения эритроцитов. Современное оборудование флагманского центра больницы помогло решить эту проблему. Медики задействовали специальный аппарат, который применяют для трансфузий подогретых растворов пациентам, поступающим с сильным переохлаждением.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что внедрение нового стандарта экстренной помощи стало одной из главных задач в здравоохранении в этом году. В январе в больнице имени Вересаева открыли первый флагманский центр, который принял более 20 тысяч пациентов. В нем также провели свыше 7,5 тысячи операций.

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