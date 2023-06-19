Ракова сообщила о создании в пяти поликлиниках комнат профессионального роста для медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все столичные детские поликлиники перешли на электронные медицинские карты летом прошлого года. Благодаря этому освободились площадки для создания комнат профессионального роста для врачей, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"У нас уже вовсю идет процесс перевоза бумажных медкарт из детских амбулаторий. В новый роботизированный архив мы переместили уже более 800 тысяч бумажных медкарт. То есть мы освобождаем огромные площади картохранилищ в поликлиниках, в сумме около 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, благодаря цифровизации у нас появилось пространство, которое теперь мы можем оборудовать на пользу врачам", – отметила она.

По словам Раковой, комнаты с компьютерами, через которые можно получить доступ к научным базам и профильной литературе, появились в пяти поликлиниках. Еще около 60 детских медицинских учреждений получат такие же помещения. Заместитель мэра добавила, что столица хочет перевести взрослые поликлиники на электронные медицинские карты, поэтому в них также могут возникнуть подобные комнаты.

"Теперь специалисты видят все необходимые данные в электронной карте пациента в удобном структурированном формате. Кроме того, мы смогли реально обеспечить преемственность в диагностике и лечении", – заключила она.

Ранее стало известно о введении в цифровом паспорте столичной поликлиники нового функционала, в котором можно посмотреть данные о больничных листах пациентов. Благодаря сервису главные врачи могут сформировать списки людей с открытыми больничными по необходимому временному периоду или по заболеваниям.

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