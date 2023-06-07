В Госдуме призвали заменить бумажные медицинские карты на электронные

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России следует отказаться от бумажных медицинских карт, заявил член думского комитета по охране здоровья Александр Петров.

Так он прокомментировал идею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о создании общемирового механизма цифровых сертификатов здоровья в рамках подготовки к будущим пандемиям.

"Конечно, бумажные карты пациентов должны уйти в прошлое. Это абсолютно точно. Их цифровые аналоги можно было бы назвать электронным сертификатом. Но, наверное, по-русски, это будет звучать как электронная карта пациента", – цитирует Петрова Агентство "Москва".

Парламентарий сообщил, что сейчас организовали работу по созданию единых баз данных о здоровье пациентов. Петров рассказал, что попытки организовать подобный реестр уже были. По словам депутата, российские IT-специалисты и другие работают над этим вопросом.

Ранее зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов направил предложение о возможности вручения сертификатов здоровья на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Депутат напомнил, что одним из главных направлений российского кабмина является поддержка молодых семей и деторождения.