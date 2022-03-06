Москвичам упростили открытие доступа к электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам упростили открытие доступа к электронной медицинской карте. Так, сведения из личного кабинета пользователя со стандартной учетной записью на mos.ru будут автоматически попадать в электронную форму заявки. Об этом рассказала председатель комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук.

"Горожанам больше не нужно вносить вручную сведения: фамилию, имя, отчество, номер полиса ОМС, дату рождения, информацию о детях. Таким образом, москвичи смогут быстрее открыть доступ к электронной медкарте. Кроме того, мы упростили структуру формы заявки – она интуитивно понятна, и пользователям не нужно делать лишних кликов", – приводятся слова Шинкарук на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов отметил, что на mos.ru уже зарегистрировано свыше 14,5 миллиона человек.

По его словам, пользователям достаточно один раз ввести необходимые сведения в личном кабинете, чтобы система автоматически заполняла онлайн-заявление c информацией из профиля.

"Постепенно, по мере заполнения профиля, у человека появляется все больше возможностей, а после подтверждения учетной записи он получает доступ ко всем услугам и сервисам портала – сегодня их более 380", – пояснил Иванов.

Москвичам с полной учетной записью на mos.ru теперь не нужно ждать несколько дней проверки данных для доступа к электронной медкарте. Для этого в разделе "Здоровье" каталога услуг нужно найти сервис "Электронная медицинская карта" и выбрать "перейти к медкарте".

Ранее сообщалось, что в столичных поликлиниках за год выписали свыше 16 миллионов электронных рецептов с QR-кодом. Цифровые рецепты выписывали и на льготные лекарства. При этом с недавнего времени льготные препараты по таким рецептам можно получать не только в аптечных пунктах при поликлиниках, но и в сотнях коммерческих аптек.

Посмотреть все действующие и обслуженные электронные рецепты можно в электронной медкарте на портале mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Рецепты".

Ранее пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по электронным рецептам коммерческими аптеками одобрил Сергей Собянин. Столичные власти полагают, что реализация данного проекта существенно расширит возможности получения бесплатных лекарств для льготных категорий горожан. В частности, они смогут получать препараты конкретной торговой марки с доплатой разницы в цене.

