Доступ к электронной медкарте открыли около 7 млн москвичей – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 7 миллионов жителей столицы открыли доступ к электронной медицинской карте, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

Мэр напомнил, что еще несколько лет назад цифровая трансформация в сфере столичного здравоохранения только планировалась.

"Сегодня ключевые цифровые сервисы уже работают", – отметил градоначальник.

Ранее Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.

Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.

