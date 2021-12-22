Доступ к электронной медкарте открыли около 7 млн москвичей – Собянин

13:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Около 7 миллионов жителей столицы открыли доступ к электронной медицинской карте, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.
Мэр напомнил, что еще несколько лет назад цифровая трансформация в сфере столичного здравоохранения только планировалась.
"Сегодня ключевые цифровые сервисы уже работают", – отметил градоначальник.
Ранее Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.
Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.
У врачей женских консультаций Москвы появился цифровой помощник
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