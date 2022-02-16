Чат-бот поможет пациентам передать жалобы на самочувствие перед приемом у офтальмолога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские врачи и пациенты воспользовались цифровым помощником, который был запущен год назад, 720 тысяч раз, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь чат-бот поможет москвичам передать жалобы на самочувствие перед приемом офтальмолога.

"Сначала он помогал горожанам при записи к терапевту, затем – к оториноларингологу, к гинекологу в женских консультациях, а также для маленьких пациентов – при записи к педиатру. Мы рады сообщить, что теперь такой сервис доступен и пациентам, которые записались на прием к офтальмологу", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Система помогает сократить время, которое врачи тратят на сбор анамнеза во время приема. Таким образом, чат-бот позволяет больше внимания уделить осмотру пациента и назначению дополнительных исследований.

Чат-бот интегрирован с сервисом записи на прием Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС). После записи на прием к врачу пациенту приходит СМС или push-уведомление, в котором содержится ссылка на опрос. Пациент указывает жалобы, а затем отвечает на вопросы цифрового помощника.

Цифровые помощники являются вспомогательными инструментами, упрощающими работу врачей и позволяют сфокусировать внимание на состоянии пациента. Окончательное решение о лечении и оценке его эффективности принимает врач.

Ранее Сергей Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.

Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.

