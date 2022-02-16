Чат-бот поможет пациентам передать жалобы на самочувствие перед приемом у офтальмолога

07:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московские врачи и пациенты воспользовались цифровым помощником, который был запущен год назад, 720 тысяч раз, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, теперь чат-бот поможет москвичам передать жалобы на самочувствие перед приемом офтальмолога.
"Сначала он помогал горожанам при записи к терапевту, затем – к оториноларингологу, к гинекологу в женских консультациях, а также для маленьких пациентов – при записи к педиатру. Мы рады сообщить, что теперь такой сервис доступен и пациентам, которые записались на прием к офтальмологу", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Система помогает сократить время, которое врачи тратят на сбор анамнеза во время приема. Таким образом, чат-бот позволяет больше внимания уделить осмотру пациента и назначению дополнительных исследований.
Чат-бот интегрирован с сервисом записи на прием Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС). После записи на прием к врачу пациенту приходит СМС или push-уведомление, в котором содержится ссылка на опрос. Пациент указывает жалобы, а затем отвечает на вопросы цифрового помощника.
Цифровые помощники являются вспомогательными инструментами, упрощающими работу врачей и позволяют сфокусировать внимание на состоянии пациента. Окончательное решение о лечении и оценке его эффективности принимает врач.
Ранее Сергей Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.
Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.
У врачей женских консультаций Москвы появился цифровой помощник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: