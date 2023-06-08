В Москве запустили комплексный сервис ИИ для диагностики 7 заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице появился второй комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), помогающий выявить одновременно семь заболеваний на компьютерной томограмме. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что нейросеть может распознать признаки COVID-19, рака легкого, легочной гипертензии, гидроторакса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий. Для этого потребуется всего одно исследование грудной клетки.

Алгоритмы выделяют цветом те области, где есть, на их взгляд, отклонения от нормы. Затем делают измерения и оставляют текстовое описание для специалистов.

"Уже три года мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта в столичное здравоохранение. Одно из ключевых направлений – компьютерное зрение в лучевой диагностике. С момента начала московского эксперимента по использованию умных алгоритмов нейросети проанализировали более девяти миллионов лучевых исследований", – сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что это второй комплексный сервис ИИ от отечественных разработчиков, теперь медики могут решить, каким им удобнее пользоваться. Первый был введен год назад, уточняет портал, он обрабатывает около 25 тысяч лучевых исследований каждый месяц и видит признаки девяти заболеваний на одной компьютерной томограмме.

Среди них рак легкого, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризма грудного отдела аорты, легочная гипертензия, гидроторакс, ишемическая болезнь сердца – по степени кальцификации коронарных артерий и по объему паракардиального жира, а также эмфизема легких.

Желающие поучаствовать в эксперименте должны отправить заявку, интегрироваться в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, пройти тестирование, апробацию, выйти в опытную эксплуатацию. На каждом этапе проводится мониторинг технологических и клинических показателей работы, рассказал директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столицы Юрий Васильев.

Он уточнил, что эксперты оценивают точность алгоритмов, анализируют с разработчиками работу врача и сервиса, передают отзыв рентгенологов.

Как указано на сайте, внедрение технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику проводит комплекс социального развития Москвы и городской департамент информационных технологий. Использование компьютерного зрения повышает точность диагностики. Оно также помогает назначить более эффективное лечение и сэкономить время. Проект реализуют в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Ранее в Москве заработал новый сервис искусственного интеллекта, который способен обнаружить рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга. По словам Раковой, оперативная диагностика и назначение необходимой терапии способствуют замедлению прогрессирования этого хронического заболевания нервной системы.

До этого Сергей Собянин рассказал, что ИИ помогает столичным врачам более оперативно получать результаты маммографии. Сейчас рентгенологи используют около 50 сервисов искусственного интеллекта, поделился градоначальник.

В столичном здравоохранении расширилось число направлений с применением ИИ