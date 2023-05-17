10:56Город
Столичные врачи начали определять рассеянный склероз с помощью ИИ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новый сервис искусственного интеллекта заработал в Москве, он способен обнаружить рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По ее словам, оперативная диагностика и назначение необходимой терапии способствуют замедлению прогрессирования этого хронического заболевания нервной системы. В настоящее время ИИ в лучевой диагностике фиксирует патологии уже по 21 клиническому направлению, отметила Ракова.
"Это опасное неврологическое заболевание обычно начинает развиваться в молодом возрасте и со временем может привести к тяжелой инвалидности. Технологии искусственного интеллекта позволят медикам повысить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга", – поделилась вице-мэр.
Отмечается, что с 2020 года в Москве в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину заработали умные алгоритмы. Этот проект осуществляют на базе Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения совместно с департаментом информационных технологий.
Внедренные в единый радиологический информационный сервис медицинской информационно-аналитической системы нейросети приводят в порядок описание и отмечают области вероятных патологий на специальном изображении. Кроме того, ИИ способен осуществить измерения, которые являются важными для врача-рентгенолога при подготовке диагностического заключения.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что ИИ помогает столичным врачам более оперативно получать результаты маммографии. Сейчас рентгенологи используют около 50 сервисов искусственного интеллекта, поделился градоначальник.
Собянин рассказал о преимуществах нейросети в столичной медицине
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