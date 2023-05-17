Столичные врачи начали определять рассеянный склероз с помощью ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый сервис искусственного интеллекта заработал в Москве, он способен обнаружить рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, оперативная диагностика и назначение необходимой терапии способствуют замедлению прогрессирования этого хронического заболевания нервной системы. В настоящее время ИИ в лучевой диагностике фиксирует патологии уже по 21 клиническому направлению, отметила Ракова.

"Это опасное неврологическое заболевание обычно начинает развиваться в молодом возрасте и со временем может привести к тяжелой инвалидности. Технологии искусственного интеллекта позволят медикам повысить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга", – поделилась вице-мэр.

Отмечается, что с 2020 года в Москве в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину заработали умные алгоритмы. Этот проект осуществляют на базе Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения совместно с департаментом информационных технологий.

Внедренные в единый радиологический информационный сервис медицинской информационно-аналитической системы нейросети приводят в порядок описание и отмечают области вероятных патологий на специальном изображении. Кроме того, ИИ способен осуществить измерения, которые являются важными для врача-рентгенолога при подготовке диагностического заключения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ИИ помогает столичным врачам более оперативно получать результаты маммографии. Сейчас рентгенологи используют около 50 сервисов искусственного интеллекта, поделился градоначальник.