ИИ отвечает уже почти на половину вопросов в цифровых сервисах Москвы – Собянин

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Искусственный интеллект стал отвечать уже практически на половину вопросов от жителей столицы в цифровых сервисах. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Очень много жалоб, как и во всех городах, вопросов. Сегодня искусственный интеллект отвечает уже почти на половину всех вопросов, которые задают граждане. И многие из них даже не замечают, что с ними говорит не чиновник, а робот", – сказал он.

По словам мэра столицы, за прошлый год цифровая система mos.ru смогла обработать 650 миллионов услуг.

До этого Собянин сообщил, что цифровизация столичного здравоохранения предполагает не только более быстрый и комфортный сервис, который дает использование электронной записи и электронных медкарт, но и применение высоких технологий непосредственно в лечении пациентов.

В создании ИИ помогло наличие у города современной техники и большого архива медицинских снимков, необходимых для обучения нейросети, добавил градоначальник.

Ранее генеральный директор Сбербанка Герман Греф предупредил об угрозе создания закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта. Он также указал, что Россия должна продолжать развивать технологии в сфере ИИ, так как она может внести серьезный вклад в экономику страны.