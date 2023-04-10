Больше тысячи инженеров подготовили в центрах МТШ с 2021 года – Собянин

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Больше тысячи редких инженерных специальностей подготовила "Московская техническая школа" с 2021 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Это уникальный проект по переквалификации сотрудников столичных предприятий. В МТШ учат работать с новейшими технологиями в инновационных сферах", – написал он.

Сейчас подготовка инженеров идет по пяти направлениям, в числе которых технологии связи, искусственный интеллект, микроэлектроника и фотоника, промышленный дизайн и аддитивные технологии. По словам мэра, в условиях импортозамещения такие специалисты сейчас ценятся крайне высоко.

В планах, отмечает градоначальник, запустить обучение еще по четырем направлениям. В будущем в МТШ будут доступны программы беспилотного транспорта, робототехники, цифровых двойников и новых производственных технологий.

Компании могут направить на обучения своих сотрудников, оставив заявки на сайте МТШ или на инвестиционном портале столицы.

Ранее сообщалось, что в Корпоративном университете Транспортного комплекса Москвы подготовили больше 500 машинистов для управления поездами "Москва-2020" на БКЛ. При этом всего на линии было создано порядка шести тысяч рабочих мест.



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