Эксперт рассказала о востребованности соискателей старше 50 лет на рынке в этом году

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Соискатели в возрасте от 50 лет будут востребованы на рынке труда в этом году, предупредила HR-стратег Анна Рудакова. По ее словам, таких кандидатов становится все больше и они готовы идти в рабочие профессии.

"Драка за кадры – именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+", – передает РИА Новости ее слова.

Эксперт считает, что такая ситуация сложилась на рынке труда из-за отъезда мигрантов, коронавируса, частичной мобилизации и решения некоторых россиян уехать из страны.

Специалист отметила, что за год доля кандидатов старше 50 лет на рынке выросла с 5 до 17%. Рудакова обратила внимание, что старшее поколение готово к рабочим вакансиям, на которые нынешняя молодежь не очень хочет устраиваться.

Кроме того, выяснилось, что молодые люди сразу рассчитывают на доход в 100–300 тысяч рублей, однако 90% работодателей такую зарплату не предлагают.

"Зато люди, которым по 50 лет, более лояльны к рынку. Они уже не стремятся хватать звезды с неба. Им главное – иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие", – отметила Рудакова.

Эксперт также указала, что с представителями старшего поколения проще работать, поскольку они привыкли следовать правилам. Это и делает их востребованными в строительстве, финансах, юриспруденции, кадрах и инженерных профессиях. Они часто работают в производственной сфере, государственных и бюджетных учреждениях и предприятиях с собственниками старше 50 лет. В таких организациях коллектив состоит из людей старшего поколения, и новому человеку такого же возраста будет легко влиться.

Однако Рудакова добавила, что любому кандидату необходимо показать свою заинтересованность в работе, доказать, что у него хватит сил, опыта и возможностей выполнять свои обязанности.

В настоящее время на рынке труда дефицит человеческих ресурсов, в ближайшей перспективе эта проблема не будет решена, подчеркнула эксперт.

"Поэтому, если кандидат в 50+ чувствует в себе силы и здоровье претендовать на такие позиции, работодатель с удовольствием его рассмотрит", – резюмировала она.

Ранее стало известно, что среднее время поиска работы на территории России составляет 6,2 месяца. Быстрее всего трудоустроиться можно в Нижегородской области – за 3,5 месяца.

Также быстро найти работу удается в Москве (3,8 месяца), Санкт-Петербурге (4 месяца), Подмосковье (4,1 месяца), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (4,1 месяца), Кировской области (4,2 месяца), Томской области (4,2 месяца), Татарстане (4,3 месяца) и Краснодарском крае (4,5 месяца).



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