Россиянам назвали регионы с самым быстрым трудоустройством

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Среднее время поиска работы на территории России составляет 6,2 месяца. Быстрее всего трудоустроиться можно в Нижегородской области – за 3,5 месяца. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.

Также быстрее всего работу удается найти в Москве (3,8 месяца), Санкт-Петербурге (4 месяца), Подмосковье (4,1 месяца), Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (4,1 месяца), Кировской области (4,2 месяца), Томской области (4,2 месяца), Татарстане (4,3 месяца) и Краснодарском крае (4,5 месяца).

Эксперты составили список регионов, в которых человек может потратить достаточно время на поиск работы. В него вошли Карачаево-Черкесия (13,5 месяца), Забайкальский край (10,5 месяца), Пермский край (9,2 месяца), Северная Осетия (8,8 месяца), Еврейская автономная область (8,6 месяца), Мордовия (8,5 месяца), Дагестан (8,4 месяца), Курская область (8,4 месяца), Орловская область (8 месяцев) и Алтай (8 месяцев).

По словам заведующей научной лабораторией РЭУ им Г.В. Плеханова Елены Егоровой, быстро удается найти работу в центральных и развитых регионах страны.

"Московская область, во-первых, сейчас очень хорошо развивается, а во-вторых, многие люди ездят в Москву на работу. Это уже устоявшийся факт. В Нижнем тоже идет довольно хорошее развитие", – указала она.

Эксперт добавила, что в названных "отстающих" регионах присутствуют сельскохозяйственные области, где занятость уже не так необходима.

Ранее говорилось, что около 2 тысяч выпускников и старшекурсников колледжей в сфере строительства и архитектуры смогли принять участие в ярмарке вакансий в Москве. По словам Сергея Левкина, такие встречи проходят несколько раз в год. В этом году в кадровом осмотре были задействованы 12 строительных компаний.

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