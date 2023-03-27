В ярмарке вакансий в Москве приняли участие около 2 тыс будущих строителей и архитекторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 2 тысяч выпускников и старшекурсников колледжей в сфере строительства и архитектуры смогли принять участие в ярмарке вакансий в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на главу ведомства Сергея Левкина.

"Мероприятие состоялось на площадке давнего партнера Стройкомплекса по работе со студентами строительных специальностей Московского колледжа архитектуры и градостроительства", – уточнил он.

По словам руководителя департамента, такие встречи проходят несколько раз в год. В этом году в кадровом осмотре были задействованы 12 строительных компаний. Будущие специалисты, которые окончили обучение или находятся на старших курсах, смогли побывать на презентациях от представителей организаций. В списки предлагаемых вакансий вошли варианты постоянной и временной работы. Также туда включили трудоустройство летом и прохождение практики.

По данным пресс-службы, в деловой программе приняла участие председатель совета молодых специалистов комплекса градостроительной политики и строительства столицы Валерия Тюрихова.

Также свои вакансии представили такие организации, как ООО "Первый ДСК", АО "Монолитное строительное управление – 1", ООО "Комбинат инновационных технологий – МонАрх", АО "МИП-Строй № 1", ООО "Институт Мосинжпроект", АО "Управление развития строительных технологий" и другие.

"Ярмарка вакансий собрала на одной площадке предприятия стройиндустрии Москвы и активных студентов. Первые из которых заинтересованы в грамотных, умных и умеющих работать людях, а вторые намерены связать свою дальнейшую деятельность с градостроительством", – добавил Левкин.

Ранее говорилось, что встреча клуба соискателей с инвалидностью "Хочу работать" пройдет 29 марта во флагманском центре занятости на улице Щепкина. На ней свои вакансии представят информационное агентство, телекоммуникационная компания, центр по организации движения, российская торговая сеть и крупнейший почтовый оператор.

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