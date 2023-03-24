Жители Москвы направили более 38 тысяч идей на платформу "Город идей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 38 тысяч идей за 2,5 года жители столицы направили на платформу "Город идей" через раздел "Предложи идею". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что каждый день на платформу присылают около 50 тысяч новый предложений.

"Самые важные и интересные из них реализуют. За все это время принято свыше трех тысяч идей, только в этом году – больше 170. Например, воплотили идею о проведении литературных чтений в парке музея-заповедника "Царицыно", идею о благоустройстве площадки для настольного тенниса в Воронцовском парке", – указано в сообщении.

Например, в ближайшее время благодаря инициативным гражданам парковка у филиала Троицкой городской больницы будет благоустроена, между жилым комплексом "Московским" и деревней Картмазово появится новое общественное пространство, а около пруда Садки зона с уличными тренажерами будет приведена в порядок. Отмечается, что в парке "Останкино" в зоне для отдыха начнутся работы по установке навеса от дождя.

Ранее сообщалось, что проект "Питомцы в Москве" завершился на платформе "Город идей". Жителям столицы предложили представить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, предназначенной для домашних животных и их хозяев. Всего было собрано 1806 инициатив от более чем 14,5 тысячи пользователей. На этапе "Предлагай" самым популярным направлением стало "Комфортное пользование площадкой".



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