Служба занятости объявила о проведении ярмарки вакансий для соискателей с инвалидностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Встреча клуба соискателей с инвалидностью "Хочу работать" пройдет 29 марта во флагманском центре занятости на улице Щепкина. Об этом сообщил директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

Он добавил, что служба занятости поддерживает жителей столицы с инвалидностью в вопросах социальной и профессиональной реализации.

"Для таких кандидатов проводят карьерные, психологические и юридические консультации, тренинги и мастер-классы по развитию гибких навыков, реализовываются кастомизированные программы трудоустройства, а также проходят встречи клуба", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Он отметил, что в эту встречу свои вакансии представят информационное агентство, телекоммуникационная компания, центр по организации движения, российская торговая сеть и крупнейший почтовый оператор.

Ранее сообщалось, что каждый пятый российский работодатель пытается компенсировать сотрудникам затраты на питание (21%), связь (19%) и транспорт (18%). Аналитики выяснили, что более чем в 200 тысячах предложений о работе, размещенных на площадке "Авито.Работа", указана возможность питания за счет компании, более чем в 120 тысячах – денежная компенсация таких трат.



Жителям столицы рассказали о работе службы занятости "Моя работа"

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