В России выросло число вакансий, связанных с продажей поддержанных автомобилей

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В России зафиксировали рост количества вакансий, связанных с продажами поддержанных автомобилей. С июля 2022 года число предложений выросло на 42%. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков исследовательского центра "Зарплата.ру".

Как указано в исследовании, работодатели чаще всего ищут людей на позиции аналитиков в отделы оценки авто, менеджеров по выкупу, оценке и продаже, продавцов-консультантов и экспертов-байеров. Больше всего вакансий было опубликовано в Москве, Санкт-Петербурге и на Урале.

Аналитики выяснили, что средняя заработная плата менеджеров по продажам автомобилей составляет 150 тысяч рублей в столице, от 80 до 170 тысяч рублей – в Санкт-Петербурге и от 50 тысяч рублей – на Урале.

Менеджер по оценке и выкупу поддержанного автомобиля с опытом работы от года может рассчитывать на зарплату от 200 тысяч рублей в Москве. Работник обязан изучать новые объявления о продаже машин, анализировать стоимость модели на рынке, выезжать к потенциальным клиентам и заниматься юридической составляющей будущей продажи, отмечено в исследовании.

Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков назвал очевидной такую тенденцию.

"Во-первых, увеличился поток этих транзакций, то есть покупок и продаж автомобилей на рынке б/у. Все это нужно принимать, оформлять, со всем этим разбираться и так далее. То есть в принципе нужны люди, которые знают как бумажную сторону вопроса, так и техническую", – отметил он.

Второй причиной Кадаков назвал высокий спрос на сотрудников, разбирающихся в разных автомобильных брендах, знающих множество нюансов касаемо того, на что стоит обратить внимание при поломках, неисправностях и так далее. Такие сотрудники важны как при приеме поддержанных автомобилей на продажу или комиссию, так и при продаже конечным пользователям.

Ранее сообщалось, что объем продаж шин в России сократился на 14,9% по итогам 2022 года и составил 35,1 миллиона штук. За прошлый год в стране произвели 42,7 миллиона штук шин. В основном были изготовлены летние шины, их число составило 14,5 миллиона, и зимние ошипованные – 11,3 миллиона штук. Средняя стоимость комплекта шин в прошлом году увеличилась на 3%. При этом средняя цена одной легковой шины выросла на 20,5%, до 6,4 тысячи рублей.



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