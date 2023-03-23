Объем продаж шин в России сократился почти на 15% по итогам 2022 года

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Объем продаж шин в России сократился на 14,9% по итогам 2022 года и составил 35,1 миллиона штук. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные "Обзора по товарной категории шины", подготовленного ЦРПТ.

За 2022 год в России произвели 42,7 миллиона штук шин. В основном были изготовлены летние шины, их число составило 14,5 миллиона, и зимние ошипованные – 11,3 миллиона штук. Кроме того, большее количество летних шин произвели в период с января по май, а зимних – с мая по ноябрь.

Средняя стоимость комплекта шин в прошлом году увеличилась на 3%. При этом средняя цена одной легковой шины по выросла на 20,5%, до 6,4 тысячи рублей.

Кроме того, количество экспортируемых шин из России в 2022 году упало на 18,2%, почти до 12 миллион штук, из которых порядка 9,5 миллиона штук шин для легковых автомобилей и около 2 миллионов – для грузовиков.

Ранее производитель автомобильных шин Michelin рассказал, что сейчас ведутся переговоры о передаче бизнеса в России местному покупателю. По словам пресс-секретаря французской компании, сделка должна быть завершена в ближайшее время. Однако представитель не уточнил, кто станет владельцем бизнеса.



Bridgestone продает бизнес в России

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